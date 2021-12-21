В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека (фото)

В Хмельницкой области на трассе Стрый-Кировоград-Знаменка, вблизи с. Климковцы произошло смертельное ДТП. В аварию попали три автомобиля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

В ДТП попали три автомобиля: Ford Mondeo, которым управлял 39-летний водитель, Opel Vivaro, за рулем которого был 35-летний водитель и Toyota, которым управлял 36-летний мужчина.

На месте дорожно-транспортного происшествия погибли 35-летний водитель Opel Vivaro и 45-летняя пассажирка Ford Mondeo.

39-летнего водителя Ford Mondeo госпитализировали в Хмельницкую областную больницу.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения.