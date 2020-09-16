В Харьковской области два человека погибли в столкновении ВАЗа с фурой

В Купянском районе Харьковской области в результате аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2106.

Трагедия произошла утром 15 сентября. Об этом стало известно из оперативной сводки ХОГА.

По данным чиновников, вчера в 10:30 на дороге Купянск-Сеньково грузовик столкнулся с «шестеркой». Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека — мужчина 1954 года рождения и ехавшая с ним женщина. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося. // newsroom.kh.ua