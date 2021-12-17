В Киеве пьяный водитель протаранил припаркованные машины (фото)

В четверг вечером, 16 декабря, в Днепровском районе произошло ДТП с участием автомобиля BMW, пьяный водитель которого на скорости влетел в припаркованные вдоль обочины машины.

Авария произошла в Днепровском районе столицы. Сообщает Информатор. Пьяный водитель BMW на бешеной скорости влетел в припаркованный автомобиль Hyundai (Uklon), а тот в свою очередь протаранил запаркованный впереди Lanos.

Водитель такси госпитализировали в больницу с травмой ноги.

Также очевидцы рассказали, что ранее до момента аварии автомобиль BMW чуть не сбил женщину с коляской на пешеходном переходе.

Виновника ДТП проверили на Драгере. Прибор показал 1,94 промилле, что значительно превышает допустимую норму. Однако сам водитель уверял, что не употреблял алкоголь, а авария произошло из-за того, что «заклинило» педаль газа.