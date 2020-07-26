В Нежине в результате взрыва погиб работник райсовета

В Нежине на улице Богуна подорвался мужчина.

Как сообщили в полиции Нежина, погибшему мужчине было 53 года. Его тело обнаружили у собственного автомобиля, передает «Суспільне».

По словам представителя полиции, неподалеку одного из кафе, ближе к гаражам вечером 25 июля произошел взрыв. Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Предполагается, что мужчина что-то чинил в своей машине.

Известно, что погибший проработал водителем в Нежинском райсовете 10 лет.