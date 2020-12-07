Ранее сообщалось, что на рассвете в Затоке горела база отдыха «Черноморские зори».
В Одесской области горела вторая за день база отдыха
В Затоке тушили пожар на еще одной базе отдыха.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В 12:39 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на базе отдыха «Маяк».
Прибыв на место вызова, пожарные установили возгорание деревянных поддонов на крыше трехэтажного здания. Спасатели локализовали пожар в 12:56 и потушили его в 13:02 на площади 15 м2. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
На пожар приехали 7 единиц техники и 24 человека личного состава.