В Затоке тушили пожар на еще одной базе отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 12:39 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на базе отдыха «Маяк».

Прибыв на место вызова, пожарные установили возгорание деревянных поддонов на крыше трехэтажного здания. Спасатели локализовали пожар в 12:56 и потушили его в 13:02 на площади 15 м2. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

На пожар приехали 7 единиц техники и 24 человека личного состава.