В Польщі у ДТП загинув 24-річний українець (фото)

Сумна звіста з Польщі – внаслідок ДТП у cелі Смречина Клодзького повіту (Нижньосілезьке воєводство) у Польщі загинув 24-річний громадянин України.

Про це пoвідoмляє Yavp.pl.

Трагічний випадок стався 30 травня незадовго після 18:00 год. Автомобіль Volkswagen, з невідомих причин вилетів з дороги в кювет та врізався в бетонну конструкцію придорожньої канави. Удар був настільки сильним, що водій загинув на місці. У салоні був і 21-річний пасажир. Його з допомогою гелікоптера госпіталізували з травмами.

Причини та обставини ДТП вивчає поліція, наразі деталей немає. Відомо лише, що у загиблого взято пробу крові на можливий вміст алкоголю. // Rezonans