У Фінській затоці чомусь обірвався російський кабель «Балтика»

У Фінській затоці стався обрив кабелю “Балтика”, що належить російській державній компанії “Ростелеком”.

Про це пише Yle.

Представник Міністерства економіки Фінляндії Карі Клемм заявив, що відомство отримало інформацію про пошкодження двох підводних кабелів між Санкт-Петербургом і Калінінградом 27 грудня 2024 року.

За його словами, наразі проводиться відновлення кабелю “Балтика”.

Загальна протяжність цього кабелю становить близько 1000 кілометрів, з яких приблизно 377 кілометрів проходять через виключну економічну зону Фінляндії. За оцінками Міністерства економіки Фінляндії, відновлювальні роботи можуть зайняти близько тижня, залежно від погодних умов.

Маршрут кабелю “Балтика” перетинається з лініями зв’язку між Фінляндією та Естонією. Також неподалік розташований кабель C-Lion1, що зазнав пошкоджень наприкінці грудня 2024 року.

Заступник командувача берегової охорони Фінської затоки Ілля Ільїн повідомив, що російська сторона завчасно отримала сповіщення про прорив кабелю. Це повідомлення відповідало умовам дозволу на проведення робіт у виключній економічній зоні Фінляндії.

Берегова охорона Фінської затоки здійснює контроль за ходом ремонтних робіт відповідно до умов дозволу. // Букви