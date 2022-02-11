В столице у злостного нарушителя ПДД изъяли Mercedes S 500

В Киеве 11 февраля сотрудники Государственной исполнительной службы изъяли шикарный Mercedes-Benz S 500. Его владелец неоднократно нарушал ПДД и регулярно «рассекал» по городу со значительным превышением скорости.

Об этом сообщил в Facebookзаместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

По словам Гайченко, владельцем этого авто является женщина. Она неоднократно нарушала требования по скоростному режиму. Самое большое зафиксированное превышение скорости – 136 км/ч при разрешенных 50-ти.

«За данное правонарушение вынесено постановление о штрафе в пользу государства на 1 700 грн. В связи с неуплатой штрафа в 15-дневный срок, штраф предъявлен к исполнению в ДВС в двойном размере», — сообщил Гайченко. // «Апостроф»