В Украине за сутки – 13 514 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине обнаружили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 846 человек;
- летальных случаев – 285;
- выздоровели – 15 327 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39519, методом ИФА – 21328).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 872 228 человек;
- выздоровело – 480 348 человек;
- летальных исходов – 14 755;
- проведение ПЦР-тестов – 4 957 299.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 88317 случаев;
- Винницкая область – 19 481 случай;
- Волынская область – 27 537 случаев;
- Днепропетровская область – 47 650 случаев;
- Донецкая область – 28 391 случай;
- Житомирская область – 33 405 случаев;
- Закарпатская область – 25 693 случая;
- Запорожская область – 40 653 случая;
- Ивано-Франковская область – 40 282 случая;
- Киевская область – 46 998 случаев;
- Кировоградская область – 6921 случай;
- Луганская область – 7615 случаев;
- Львовская область – 52 578 случаев;
- Николаевская область – 22 980 случаев;
- Одесская область – 55 714 случаев;
- Полтавская область – 28 435 случаев;
- Ровенская область – 35 452 случая;
- Сумская область – 34 996 случаев;
- Тернопольская область – 30 738 случаев;
- Харьковская область – 61 424 случая;
- Херсонская область – 13 401 случай;
- Хмельницкая область – 33 958 случаев;
- Черкасская область – 30 133 случая;
- Черновицкая область – 36 286 случаев;
- Черниговская область – 23 190 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet