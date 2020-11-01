В Украине за сутки – 7959 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:40 1 ноября зафиксировано уже 395 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 7,9 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 395 440 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 959 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7306 человек, из них за сутки — 110.

Выздоровели от болезни уже 161 441 человек, из них за сутки — 2513.

Активных больных сегодня 226 693, прирост за сутки — 5336.

Напомним, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.