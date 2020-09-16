В Украине за сутки выявлено 2 958 новых случаев COVID-19

В Украине на 9 часов 16 сентября зафиксирован уже 162 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — почти 3 тысячи. Зафиксирован антирекорд по смертности в сутки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 162 660 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 958 инфицированных, что почти на уровне предыдущих суток.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 340 человек, из них за сутки — 76, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 72 324 человека, 1 514 из них — за последние сутки.