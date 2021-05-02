В Україні за добу виявили 5 094 нові випадки COVID-19

Одужало за добу майже на 700 осіб більше.

В Україні за 1 травня виявили 5 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Померли 160 людей, одужали — 5784. За добу провели 43 405 тестів на ковід.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 083 180 осіб; одужало – 1 676 265 осіб; летальних випадків – 44 596; проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях», — йдеться у повідомленні.

2 661 людина за 1 травня щепилася від ковіду, загальна кількість вакцинованих однією дозою — 754 924, двома — 290.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;

Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;

Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;

Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;

Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;

Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;

Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;

Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;

Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;

Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;

Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;

Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;

Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;

Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;

Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;

Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;

Чернігівська область – 197 випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення.

Нагадаємо, що вчора Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Таким чином держава має отримати ще близько 20 млн доз Pfizer на додачу до завезених у межах ініціативи COVAX 117 000. // LB.ua