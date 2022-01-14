В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​10 046 нових випадківCOVID-19

Опубликовано

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 663 дітей та 241 медпрацівник.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 656 осіб;
  • летальних випадків – 140;
  • одужало – 7 285 осіб.
  • 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 737 510 осіб;
  • одужало – 3 545 111 осіб;
  • летальних випадків – 98 068;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень. // Букви
Like

Метки:

Читайте также: