В Україні за минулу добу зафіксовано 10 046 нових випадківCOVID-19
За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 663 дітей та 241 медпрацівник.
- госпіталізовано – 1 656 осіб;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 7 285 осіб.
- 92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.
- захворіло – 3 737 510 осіб;
- одужало – 3 545 111 осіб;
- летальних випадків – 98 068;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.