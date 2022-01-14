В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​10 046 нових випадківCOVID-19

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 663 дітей та 241 медпрацівник.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 656 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 7 285 осіб.

92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 737 510 осіб;

одужало – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.