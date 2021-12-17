На трасі на виїзді з Києва загинули двоє чоловіків

На виїзді з Києва у бік Житомира сталася смертельна ДТП — загинули двоє чоловіків, на Житомирській трасі утворився величезний затор.

«Вантажівки збили одночасно двох чоловіків, смерть настала миттєво. Тіла розлетілися обабіч дороги. На місці поліція та медики. Утворився дуже великий затор із Києва. Громадяни, не бігайте через 6−8 смуг. Не ламайте життя водіям», — пише у соціальних мережах dtp.kiev.ua та викладає фото з місця дорожньо-транспортної пригоди.

За інформацією «Вартові еспресо», водії на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва у напрямку Ужгорода та щойно проїхали КПП. Раптом ліворуч, по ходу руху машин, на дорогу вибігли двоє чоловіків. Один з них потрапив під одну вантажівку, інший — під іншу. Обидва пішоходи зазнали травм, несумісних із життям. «Слід зазначити, що безпечний пішохідний перехід знаходився приблизно за сто метрів від місця ДТП», — йдеться у повідомленні.

Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»