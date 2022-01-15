В Україні за минулу добу зафіксовано 10 569 нових випадків COVID-19
Зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 727 дітей та 229 медпрацівників.
- госпіталізовано – 1 682 особи;
- летальних випадків – 127;
- одужало – 6 172 особи.
- 90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.
- захворіло – 3 748 079 осіб;
- одужало – 3 551 283 особи;
- летальних випадків – 98 195;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.