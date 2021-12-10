На Полтавщині у зіткненні «Кразу» та «Славути» загинули двоє осіб (фото)

Автопригода сталася 10 грудня, близько 09:00, на автодорозі «Полтава-Диканька», поблизу села Стасі, Полтавського району.

Відомо, що сталося зіткнення автомобілів «Краз», під керуванням водія, 1974 року народження, та автомобіля «Славута».

У наслідок ДТП водій автомобіля «Славута», 1976 року народження, та його пасажир, 1998 року народження, мешканці селища Опішня Полтавського району, від отриманих травм загинули на місці події.

За вказаним фактом слідчим слідчого управління поліції Полтавської області відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини