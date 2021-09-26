В Україні зафіксували 4647 нових випадків COVID-19
За минулу добу, 25 вересня, в Україні зафіксували 4647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 325 осіб. 69 випадків були летальними. Водночас одужало 983 осіб.
За добу методом ПЛР протестували 23 665 осіб. Крім того, методом ІФА протестували 5 291 особу, експрес-тестами – 21 065 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 392 397 осіб;
- одужало – 2 244 192 особи;
- летальних випадків – 55 626;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 696 878.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 226 випадків;
- Вінницька область – 103 випадки;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 506 випадків;
- Донецька область – 156 випадків;
- Житомирська область – 197 випадків;
- Закарпатська область – 16 випадків;
- Запорізька область – 202 випадки;
- Івано-Франківська область – 144 випадки;
- Київська область – 132 випадки;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
- Луганська область – 91 випадок;
- Львівська область – 226 випадків;
- Миколаївська область – 105 випадків;
- Одеська область – 331 випадок;
- Полтавська область – 43 випадки;
- Рівненська область – 125 випадків;
- Сумська область – 178 випадків;
- Тернопільська область – 234 випадки;
- Харківська область – 611 випадків;
- Херсонська область – 222 випадки;
- Хмельницька область – 217 випадків;
- Черкаська область – 74 випадки;
- Чернівецька область – 253 випадки;
- Чернігівська область – 121 випадок.