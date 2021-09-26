В Україні зафіксували 4647 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 25 вересня, в Україні зафіксували 4647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 325 осіб. 69 випадків були летальними. Водночас одужало 983 осіб.

За добу методом ПЛР протестували 23 665 осіб. Крім того, методом ІФА протестували 5 291 особу, експрес-тестами – 21 065 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 392 397 осіб;

одужало – 2 244 192 особи;

летальних випадків – 55 626;

проведено ПЛР-тестувань – 12 696 878.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 226 випадків;

Вінницька область – 103 випадки;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 506 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 197 випадків;

Закарпатська область – 16 випадків;

Запорізька область – 202 випадки;

Івано-Франківська область – 144 випадки;

Київська область – 132 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 226 випадків;

Миколаївська область – 105 випадків;

Одеська область – 331 випадок;

Полтавська область – 43 випадки;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 178 випадків;

Тернопільська область – 234 випадки;

Харківська область – 611 випадків;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 217 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 253 випадки;

Чернігівська область – 121 випадок.

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