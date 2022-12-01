Заступник керівника Офісу президента використовував авто бізнесмена Давітяна і орендував маєток у власника будівельної компанії, – УП
Оренда будинку, за оцінкою фахівців, відбувається за нижчою ніж ринкова вартістю.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. Його вартість – близько $100 000.
Авто було придбано 8 червня і належить ТОВ “Новем Логістик”, яке зареєстроване у Києві за адресою Паркова дорога,16а. Це адреса конгресно-виставкового центру “Парковий”, де до 24 лютого регулярно збиралась фракція партії “Слуга народу”, йдеться у матеріалі УП.
Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. Джерела журналістів називають Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.
Уперше Porsche Taycan камери спостереження зафіксували 25 червня. Наступного дня він потрапив на камери в Козині, за кермом сидів чоловік, схожий на Кирила Тимошенка, поруч на пасажирському сидінні – жінка.
Це авто з Тимошенком за кермом чи на пасажирському сидінні також фіксували 9 липня, 17 липня 23 липня і 30 липня. Також – у серпні, 6 і 7 числа, у вихідні.
“Кирило Тимошенко відповів, що автомобіль не його, і він брав його дійсно в Давітяна, використовував цю автівку 3-4 рази і повернув її вже декілька місяців тому”, – зазначили журналісти.
Хоча докази редакції свідчать, що таких разів було щонайменше вдвічі більше. За цим самим маршрутом автівка їздила й у інші дні, але камера не фіксувала обличчя водія.
“Також, за інформацією джерел “УП” у правоохоронних органах, машина зникала з поля зору камер. Наприклад, 26 червня о 16:18 автівку було зафіксовано камерами в смт Козин, а наступна фіксація відбулася вже 9 серпня в Києві на перехресті вулиць Інститутська та Шовковична біля Офісу президента. Це може свідчити про те, що на автівці могли бути також інші номерні знаки, або ж камери з технічних причин не змогли зафіксувати авто”, – зазначили в матеріалі.
У коментарі УП Давітян повідомив, що надавав машину на “тест-драйв”, оскільки вона не підійшла йому. На наявних у редакції матеріалах із камер “Безпечного міста” Давітян не був зафіксований за кермом жодного разу.
Окрім автомобіля, журналісти розслідували і місце проживання Тимошенка. Зі сторіз у соцмережах зʼясували, що він оселився в заміському поселенні, популярному серед української еліти. Назву населеного пункту не розкривають із міркувань безпеки.
Джерела журналістів допомогли зʼясувати, що Тимошенко оселився в маєтку на майже 1200 квадратних метрів із власним виходом до водойми, який належить бізнесмену Ігорю Ніконову. Він є одним із найбільших забудовників Києва.
У коментарі “УП” Кирило Тимошенко зазначив, що орендує маєток з міркувань безпеки, оскільки його власне помешкання розташоване в небезпечному з огляду на регулярні ракетні обстріли місці. Також він надав договір оренди, який було укладено з Ніконовим у липні цього року. Відповідно до договору, маєток орендує дружина Кирила Тимошенка. Вартість оренди складає 230 000 гривень на місяць, що за актуальным курсом становить близько 6 000 доларів.
Фахівці ринку нерухомості зазначили, що вартість оренди може бути заниженою, бо на ринку середня вартість винаймання будинків аналогічної площі у цьому котеджному містечку може коливатися в діапазоні від 10 до 25 тисяч доларів. На вартість може впливати стан маєтку та якість використаних в оздобленні матеріалів.
Тимошенко є публічним куратором будівельного напрямку, а бізнес Ніконова перебуває саме у цій площині. На питання про можливий конфлікт інтересів заступник керівника ОП відповів, що Ніконов не бере участі в державних проєктах
Але за кілька тижнів після цієї заяви на сторінці будівельної компанії Ніконова з’явилося повідомлення про те, що два житлові квартали КАН Девелопмент долучилися до державної програми “єОселя” – пільгової іпотеки житла.
Журналісти додали, що вони не знають, чи міг впливати заступник керівника ОП на приєднання компанії власника маєтку, в якому він мешкає, до державної програми пільгового кредитування.
У коментарі УП Тимошенко додав, що він та його родина мають офіційні статки і для оренди маєтку, і для купівлі “Порше”, якби вони вирішили піти і на цей крок. Це дійсно збігається з даними його попередніх декларацій.
Однак восени цього року журналісти Bihus.info публікували розслідування про те, що Тимошенко використовує в якості службового автомобіль Chevrolet Tahoe. Такі автомобілі не продаються в Україні, але американська компанія General Motors передала 50 автівок Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій цієї весни. Після публікації Тимошенко відмовився від цієї автівки.
За даними журналістів, авто Тимошенко використовував вже в травні цього року. Виходить, що Тимошенко, маючи достатньо власних коштів для купівлі машин, одночасно пів року використовував гуманітарний Chevrolet Tahoe у службових цілях і щонайменше два місяці Porsche Taycan 4S Веміра Давітяна по вихідних.
Нагадаємо, після публікації журналістів про гуманітарне авто Тимошенко пообіцяв більше не використовувати цю машину і передати її в один із прифронтових регіонів. // LB.ua
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