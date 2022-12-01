Заступник керівника Офісу президента використовував авто бізнесмена Давітяна і орендував маєток у власника будівельної компанії, – УП

Оренда будинку, за оцінкою фахівців, відбувається за нижчою ніж ринкова вартістю.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. Його вартість – близько $100 000.

Авто було придбано 8 червня і належить ТОВ “Новем Логістик”, яке зареєстроване у Києві за адресою Паркова дорога,16а. Це адреса конгресно-виставкового центру “Парковий”, де до 24 лютого регулярно збиралась фракція партії “Слуга народу”, йдеться у матеріалі УП.

Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. Джерела журналістів називають Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.

Уперше Porsche Taycan камери спостереження зафіксували 25 червня. Наступного дня він потрапив на камери в Козині, за кермом сидів чоловік, схожий на Кирила Тимошенка, поруч на пасажирському сидінні – жінка.

Це авто з Тимошенком за кермом чи на пасажирському сидінні також фіксували 9 липня, 17 липня 23 липня і 30 липня. Також – у серпні, 6 і 7 числа, у вихідні.