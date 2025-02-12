По Києву та передмістю було запущено рашистами від 4х балістичних ракет Іскандер-М/КН-23

О 4:30 ранку 12 лютого, російські загарбники намагались завдавати удару балістичними ракетами типу Іскандер-М, або корейськими КН-23 по столиці України місту Києву та передмістю. Такі дані надали канали моніторингу повітряного простору.

Сигнал повітряної тривоги пролунав за 3 хвилини до перших вибухів, це ППО відбивала ракетну атаку.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загоряння у Голосіївському та Подільському районах. У Соломʼянському та Святошинському районі загорання на дахах житлових будинків. Про це повідомили у КМВА та КМДА.

На місце падіння уламків виїхали підрозділи ДСНС. Повітряна тривога триває.