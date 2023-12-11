В Києві до оголошення тривоги лунали вибухи, ППО збивало ракети рашистів, падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах

В столиці оголошена повітряна тривога, яка повʼязана з ракетною небезпекою. Попередньо, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах.

Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється, Про це йдеться в повідомленні прес-служби

начальника КМВА Сергія Попко.

Екстренні служби слідують на виклик в Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку. Також є кілька викликів медиків в Дарницький та Шевченківський район. Швидкі слідують на місця, повідомляє КМДА.