$10 000 за зняття з військового обліку та виїзду до іншої країни – на Тернопільщині викрито схему переправлення ухилянтів

Зловмисник за грошову винагороду обіцяв чоловіку призовного віку «зробити» його непридатним до служби, аби той мав змогу легально виїхати за межі країни.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно із слідчими тернопільської поліції викрили колишнього правоохоронця, який організував «бізнес» на ухилянтах.

Встановлено, що фігурант запропонував чоловіку за 10 000 доларів США допомогти «зробити» так званий «білий квиток», аби він міг виїхати за кордон. Ділок запевнив чоловіка, що може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для отримання документів про зняття з військового обліку через стан здоров’я.

Правоохоронці задокументували факт передачі частини неправомірної вигоди – 5 000 доларів США.

Наразі слідчі поліції Тернопільщини оголосили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України