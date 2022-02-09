1000 доларів за уникнення відповідальності за ДТП – затримано слідчого поліції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито слідчого одного з райуправлінь поліції у місті Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, слідчий з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості повідомив громадянину, що за 1000 доларів США допоможе йому уникнути відповідальності за скоєне ДТП. У разі відмови надати неправомірну вигоду правоохоронець пообіцяв притягнути останнього до кримінальної відповідальності за будь-яких обставин.

У ході контролю за вчиненням злочину під час передачі грошових коштів поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження ГУ СБУ в м. Києві та Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура