$14 000 за переправлення військовозобов’язаних – на Ужгородщині двом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури двом мешканцям району повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За інформацією слідства, підозрювані налагодили механізм незаконного перетину кордону військовозобов’язаними в обхід офіційних пунктів пропуску. За грошову винагороду у 14 тисяч доларів США вони організували незаконне переправлення двох осіб до Словацької Республіки. Надали «ухилянтам» усі необхідні вказівки, зокрема й щодо маршруту, а також забезпечили їх транспортом до с. Палло, що знаходиться у безпосередній близькості до лінії кордону.

Один із підозрюваних супроводжував чоловіків дорогою до вказаного населеного пункту та отримав від них повну суму грошової винагороди, інший вже очікував на спільника в попередньо обумовленому місці. Ввечері у вівторок, 12 липня, їх обох затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Ужгородського райуправління поліції. Викриття злочину здійснено спільно зі співробітниками відділу міграційної поліції ГУНП Закарпаття та Чопського прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури