15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за підрозділами ЗСУ під Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який «зливав» агресору локації бойових позицій Сил оборони на Донеччині.

Серед основних його завдань було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ в районі Бахмута.

Встановлено, що загарбники використовували розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по місту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.

Також розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування власних бойових операцій, спрямованих на штурм та захоплення українського міста-фортеці.

Крім того, фсб задіяла свого агента для пошуку «однодумців» та їх подальшого вербування для шпигунства на користь рф у Слов’янську та Краматорську.

За виконання ворожих завдань російська спецслужба обіцяла своєму поплічнику «зарплату» у розмірі 15 тис. грн. Однак цих грошей зловмисник так і не отримав.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації в Бахмуті у серпні 2022 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення росії був дистанційно завербований кадровим співробітником 5 служби фсб.

Для комунікації з фсб її поплічник використовував анонімні чати в месенджерах, де підписував себе як «Седой» або «Ступянский».

А передачу агресору розвідвідомостей здійснював у вигляді фото- та відеофайлів українських об’єктів з їхніми відмітками на електронних картах.

Під час обшуків у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він застосовував для прихованого листування з фсб.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки України