₴15 тисяч за керування автівкою «під кайфом»: у Вінниці водій хотів підкупити поліцейських

8 вересня нетверезий водій автомобіля Honda Civic, за не складання адмінпротоколу пропонував інспекторам патрульної поліції гроші. Слідчі Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції розпочали досудове розслідування.

Зупинили 25-річного жителя села Пеньківка Жмеринського району за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.

Водій погодився пройти медичний огляд на визначення сп’яніння. Результат показав вживання канабісу. Під час документування порушення чоловік запропонував правоохоронцям 15 тисяч гривень хабаря.

Патрульні попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, однак чоловік наполягав на своєму. Для документування пропозиції неправомірної вигоди прибула слідчо-оперативна група Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції.

Встановлено, що відносно чоловіка у суді слухається справа про вчинення аналогічного адміністративного правопорушення.

За цим фактом слідством розслідується провадження відкрите за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), за яке передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

Також, відносно водія інспектори склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області