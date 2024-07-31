19-річний молодик, який збував психотропи у столиці, засуджений до 3-х років ув’язнення з конфіскацією майна
Такий вирок днями оголосив Дніпровський суд Києва.
Нагадаємо, у березні цього року у Дніпровському районі співробітники поліції затримали 19-річного уродженця Луганщини, який збирався розповсюдити психотропні засоби та наркотичні речовини за допомогою поштових відправлень.
В рюкзаку в зловмисника поліцейські виявили 14 паперових пакунків з психотропною речовиною «Альфа-PVP», а в ході подальшого обшуку за місцем мешкання вилучили понад 2,5 кілограм заборонених речовин різного виду.
Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружною прокуратурою повідомили молодику про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів яких заборонено, в особливо великих розмірах.
За доказами, зібраними поліцейськими, суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Києва
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