19-річний молодик, який збував психотропи у столиці, засуджений до 3-х років ув’язнення з конфіскацією майна

Такий вирок днями оголосив Дніпровський суд Києва.

Нагадаємо, у березні цього року у Дніпровському районі співробітники поліції затримали 19-річного уродженця Луганщини, який збирався розповсюдити психотропні засоби та наркотичні речовини за допомогою поштових відправлень.

В рюкзаку в зловмисника поліцейські виявили 14 паперових пакунків з психотропною речовиною «Альфа-PVP», а в ході подальшого обшуку за місцем мешкання вилучили понад 2,5 кілограм заборонених речовин різного виду.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружною прокуратурою повідомили молодику про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів яких заборонено, в особливо великих розмірах.

За доказами, зібраними поліцейськими, суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва