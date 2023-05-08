4 роки ув’язнення отримала касир ломбарду, яка підробляла договори та привласнювала кошти

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури колишню службовицю одного з ломбардів м. Чернівці визнано винною у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, несанкціонованому втручанні у систему електронного обліку та службовому підробленні (ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

Громадянку засуджено до 4 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що упродовж 2019-2020 років раніше судима за вчинення майнового злочину жителька Чернівців, обіймаючи посаду касира-оцінювача ломбарду, вносила зміни до комп’ютерної програми, заносила туди завідома неправдиву інформацію про речі та предмети, які зберігалися під заставою. Таким чином, жінка привласнила майже 75 тисяч гривень, частину з яких – компенсувала.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

До набрання вироком законної сили підсудна перебуватиме під вартою у Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор».

Чернівецька обласна прокуратура