40-річний селянин обійняв керівну посаду в окупаційній адімінстрації на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 40-річному мешканцю с. Руська Лозова за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, чоловік пішов на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».

«Посадовець» виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства.

Також колаборант формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства.

Своїм підлеглим підозрюваний надавав вказівки щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Харківська обласна прокуратура