У заволодінні ₴1,7 млрд. під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ підозрюють радника заступника Міноборони

Раніше підозру отримав директор суб’єкта господарської діяльності. Раднику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За даними слідства, у 2022 році, вже після початку військової агресії російської федерації проти України, з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, радник заступника міністра оборонного відомства вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.

За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн.

Сьогодні, 3 лютого, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах). Йому інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Крім того, за місцем його мешкання правоохоронці провели санкціоновані обшуки.

Раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору товариства та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн дол. США.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

За заволодіння коштами в особливо великих розмірах чинним законодавством передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Нацполіції України

(за матеріалами ДСР та ГСУ Нацполіції)