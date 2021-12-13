$5 тис. дозвіл на розміщення літнього майданчика в центрі Полтави – судитимуть депутата і посадовця міськради

Полтавська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата і начальника управління Полтавської міської ради за внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачені вимагали і одержали від громадянина 5 тис дол США за погодження дозвільних документів. За ці кошти вони обіцяли дозволити архітектурну зміну нежитлового приміщення та розміщення літнього майданчика у центрі Полтави.

Їх було викрито у вересні 2021 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 1 Полтавського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури