500 доларів хабаря за експертизу червоної ікри вимагав посадовець Державної лабораторії

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру посадовцю Центральної випробувальної Державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець Держпродспоживслужби висунув вимогу підприємниці про надання 500 доларів США за проведення експертного дослідження червоної ікри, яку остання планувала роздрібно реалізовувати населенню на території міста Києва та Київської області.

У ході контролю за вчиненням злочину під час передачі неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві та оперативного супроводження УСР ДСР в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура