6 років ув’язнення отримав житель Кам’янець-Подільського району за смертельну ДТП (фото)

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, та залишенні потерпілих без допомоги (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Довжок Кам’янець-Подільського району в серпні 2024 року.

Нехтуючи правилами дорожнього руху та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік відволікся на телефонний дзвінок та спричинив аварію.

Внаслідок цього водій зустрічного автомобіля загинув, а двоє його пасажирів, серед яких з яких півторарічний хлопчик, важко травмувалися.

Після цього горе-водій не надав допомоги потерпілим та втік з місця пригоди, залишивши власне авто.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури