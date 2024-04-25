$6 тис. за встановлення II групи інвалідності військовозобов’язаному – повідомлено про підозру мешканцю Київщини

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 48-річному мешканцю Київщини, у сприянні в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, підозрюваний запропонував військовозобов’язаному чоловіку, що не мав проблем зі здоров’ям, посприяти у безперешкодному перетині кордону України, оформивши завідомо неправдиву довідку МСЕК про встановлення другої групи інвалідності.

Для цього чоловік надав копію паспорта, амбулаторну картку, трудову книжку. Зазначені документи потрібні для для встановлення другої групи інвалідності без його присутності. Відповідно до отриманих довідок, чоловіка оглянула медико-соціальна експертна комісія у Житомирі.

Ці послуги зловмисник оцінив у 6 тис. доларів США. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Встановлюються інші особи, причетні до оформлення таких довідок.

Київська міська прокуратура