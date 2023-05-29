6500 доларів за перетин кордону + «таксі»: одеські поліцейські затримали організатора нелегального каналу

Частину коштів «клієнти» віддавали фігурантам до виїзду, решту – після перетину кордону. Окрім того, додатково оплачували послуги так званих «таксистів». Затриманому повідомили підозру та взяли під варту.

Заблокували нелегальний канал оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління Одещини. До його організації причетний одесит, якому допомагали з трансфером ще кілька мешканців регіону. «Клієнтів» знаходили за допомогою так званого «сарафанного радіо». Телефоном організатор пояснював умови, зазначав вартість перетину кордону та проводив інструктаж.

У відповідному місці в Одесі ухилянтів зустрічав «таксист», який за 1000 гривень доставляв їх до кордону, також забирав частину коштів – 6000 доларів для подальшої передачі організатору. Після перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску «туристів» на території Молдови чекало авто. За 100 доларів США винагороди водій доставляв їх у визначене місце. За окрему плату – від 350 до 500 доларів США – ділки пропонували ще одну послугу – відмітки у закордонному паспорті.

25 травня поліцейські спільно з працівниками внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України заблокували незаконний канал «міграції» та затримали його організатора. В нього вилучили 6500 доларів США, які він одержав від «клієнта».

Наразі затриманому за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 268 400 грн застави.

Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення всіх учасників злочинної діяльності до відповідальності.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України