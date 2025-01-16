68-річного рівнянина підозрюють в умисному вбивстві

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури жителю обласного центру повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, закривавлене тіло чоловіка на вулиці 16 липня у Рівному знайшла перехожа вранці 14 січня. У потерпілого виявили тілесні ушкодження, які виникли від численних ударів тупим предметом в область голови та тулубу і стали причиною смерті. Правоохоронці встановили, що загиблий – 61-річний рівнянин.

Підозрюваного затримали в квартирі за місцем проживання, у тому ж будинку, поряд з яким виявили тіло. 68-річний чоловік має погашену судимість за вчинення злочину проти життя та здоров’я особи.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури