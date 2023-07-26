7 років ув’язнення та заборона на 10 років керувати авто – водій отримав суворіше покарання за смертельне травмування неповнолітньої

Ювенальний прокурор Житомирської обласної прокуратури відстояв в апеляційному суді суворіше покарання колишньому майстру лісу, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП та смертельно травмував 16-літню дівчину.

Як повідомлялося раніше, трагічна подія сталася у січні минулого року, пізно увечері, у с. Городниця Новоград-Волинського району.

38-річний мешканець Новоград-Волинського району, який на той час обіймав посаду майстра лісу, порушив правила дорожнього руху та сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Така безвідповідальність правоохоронця призвела до непоправного. Він не справився з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де заподіяв смертельних травм 16-літній дівчині, яка йшла з друзями по узбіччю дороги.

Дії майстра лісу кваліфіковано за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої).

З огляду на тяжкість скоєного злочину, ювенальний прокурор просив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років.

Однак Корольовський районний суд міста Житомира призначив фігуранту найменший термін покарання, передбачений санкцією зазначеної статті – 5 років ув’язнення.

Такий вирок ювенальний прокурор оскаржив у Житомирському апеляційному суді, який скасував рішення суду першої інстанції та призначив винуватцю ДТП суворіше покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років.

Наразі вирок набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури