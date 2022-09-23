Правоохоронці столиці затримали співорганізаторку наркокрамниці з амфетаміном

Зловмисниця розфасовувала вдома товар, а після збувала його шляхом закладок, які маскувала під каміння. Поліцейські вилучили заборонені речовини на суму майже 200 тисяч гривень та повідомили зловмисниці про підозру. За такий «бізнес» їй загрожує до 12-ти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання оперативної інформації слідчі Святошинського управління поліції спільно із співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики на території столиці. Поліцейські встановили, що 31-річна уродженка Чернігівщини є співорганізаторкою інтернет-магазину з продажу заборонених речовин.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Юрій Теремецький, поліцейські провели контроль за вчиненням злочину, а саме оперативні закупки, під час яких жінка продала амфетамін:

«За місцем мешкання фігурантки ми провели санкціонований обшук, під час якого вилучили 52 пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін та пакетик вагою 270 грамів з аналогічним вмістом. Сума вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 200 тисяч гривень. Також вилучено мобільні телефони, банківські картки, гроші, ваги та фасувальні пакетики. Готові закладки зловмисниця маскувала під каміння, а місцезнаходження скидала замовникам через один із месенджерів».

За даним фактом слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі усі заборонені речовини направлено на проведення відповідних експертиз. Ми проводимо комплекс оперативних заходів з метою встановлення каналу постачання наркотиків до столиці та інших причетних до злочинної діяльності осіб», – додав правоохронець.

Відділ комунікації поліції Києва