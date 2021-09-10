8 років за ґратами проведе педофіл з Костопільщини за зґвалтування малолітньої

Вироком Костопільського районного суду 29-річного жителя колишнього Костопільського району визнано винним у вчиненні злочину проти статевої свободи щодо 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Так, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та у суді прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури доведено, що в грудні 2019 року, чоловік, задля задоволення своєї статевої пристрасті, всупереч волі потерпілої, умисно вчинив дії сексуального характеру, вступивши в природній статевий акт з малолітньою дитиною своєї знайомої. Внаслідок протиправних дій чоловіка дівчинка завагітніла та народила доньку.

За результатом судового розгляду чоловікові призначено покарання – 8 років позбавлення волі. Крім того, задоволено також і цивільний позов потерпілої на загальну суму 100 тис грн.

Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Рівненська обласна прокуратура