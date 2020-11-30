Аферисты торгуют фальшивыми результатами тестов на COVID-19 для выезда за границу

За липовый документ просят 900 грн.

В Украине активизировались мошенники, которые продают липовые результаты тестирования на коронавирус тем, кто планирует поездку за границу, из-за чего сотни бессимптомных больных COVID-19 могут заразить больше людей.

Об этом говорится в расследовании новостей «Сегодня» на канале «Украина 24».

К примеру, в Черкассах дельцы предлагают оформить любому справку, например, для выезда в Египет с отрицательным результатом теста на коронавирус без сдачи самого теста.

«Когда медики борются за жизнь тех, кто заболел COVID, кто-то пытается заработать на здоровье граждан. А кому-то просто безразлично, как свое здоровье, так и здоровье других», — возмущается жительница города Зоя Вовк.

Журналистка в рамках расследования притворилась представителем турагентства и начала переписку с теми, кто предлагает эти справки. Мошенники попросили прислать фамилию, имя, место проживания и дату рождения и подтвердили, что никакие анализы не нужны. Готовую справку с отрицательным результатом теста на коронавирус девушка получила в тот же день. Стоимость такой услуги – 400 гривен, первым клиентам – 300 грн.

Для убедительности собеседники прислали журналистке образец справки, уверяя, что на границе проблем у нее не возникнет.

«Египтянам лишь бы люди заехали. Они там смотрят сквозь пальцы. Просто как формальность получается», – заявили по телефону мошенники.

Фальшивой справкой возмущены в Киевском областном лабораторном центре – именно он указан в фальшивой справке как учреждение, якобы сделавшее тест. Там рассказали, что не так в поддельном документе.

«Подписан двумя лицами: у нас только один человек имеет право подписывать англоязычные протоколы. И здесь ссылаются на специалиста, который у нас уже давно не работает. Есть ссылка на наш сертификат аккредитации, который у нас действительно есть, но если мы посмотрим вот сюда ниже – здесь поддельный знак», – отметила заместитель директора Киевского областного лабораторного центра Наталья Родина.

К сожалению, подобные фальшивые справки предлагают не только в Черкассах – во Львове торговали отрицательными результатами ПЦР-тестов, которые якобы сделали в Институте эпидемиологии и гигиены. И то, как грубо подделаны документы, поражает директора этого института Бориса Кузьминова.

«Написано, что он был выдан 18 октября. А это воскресенье. А мы по воскресеньям не работаем. Далее – отрицательный результат выделен жирным. Что мы никогда не делаем», — говорит он.

Сделать настоящий ПЦР-тест для вылета за границу будет стоить тысячу гривен, за липовый документ аферисты просят 900 грн, поэтому экономия несущественна, но может стоить кому-то жизни, ведь многие болеют бессимптомно.

«У нас был рекорд: 70 тестов мы делаем платных, 70 тестов за границу. Из них было 26 положительных», – говорит Кузьминов.

В Госпогранслужбе сообщили, что подлинность справки об отрицательном ПЦР-тест при вылете из Украины никто не проверяет, ее смотрят уже пограничники в стране назначения. Там видят отметку – результат отрицательный – и пропускают.

Однако фальшивые тесты украинцы показывают и когда возвращаются домой с отдыха, за что могут быть привлечены к ответственности.

«Во время общения с людьми удавалось выяснить, что они не знают даже, где происходило это тестирование и каким образом они его проводили. Таких людей мы передавали сотрудникам национальной полиции», – рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

За подделку ПЦР-тестов тем, кто их производит, и тем, кто покупает, предусмотрен штраф до 3500 гривен или даже заключение до трех лет.