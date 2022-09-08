Арештовано корпоративні права та продукцію мережі магазинів парфумерії

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права компаній, які займаються парфумерією, на суму 881 тис грн. Кінцевим бенефіціарним власником компаній є громадянка РФ.

Також арештовано вилучену продукцію у кількості понад 700 тис одиниць та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках цих компаній, у сумі понад 420 млн грн.

За даними слідства, службові особи товариства, яке діє в сфері оптової та роздрібної торгівлі парфумерією і косметикою, реєстрували податкові накладні, занижуючи при цьому ціну продажу товару. У подальшому вони не відображали у податковій та фінансовій звітності підприємства фактичні обсяги операцій з реалізації продукції. Таким чином вони ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.

Крім того, службові особи компанії, що здійснювала роздрібний продаж продукції, сформували штучний податковий кредит за нікчемними правочинами з надання рекламних послуг цим суб’єктом господарювання. Це призвело до заниження податку на додану вартість на 17,8 млн грн. Загалом до держбюджету не надійшло понад 50 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків підприємствами (ст. 212 КК України) триває. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора його здійснює Бюро економічної безпеки України.

Офіс Генерального прокурора