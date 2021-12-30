Бельгиец пытался ввезти в Украину тонны брендовой одежды под видом секонд-хенда

Руководитель бельгийской некоммерческой организации пытался незаконно ввезти в Украину почти 4 тонны новой брендовой одежды вместо секонд-хенда и получил штраф в более чем 4 миллиона гривен. Товар конфисковали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Незаконную сделку прекратили в сентябре 2019 года в пункте пропуска “Ягодин”, что на границе с Польшей. Касалось это грузовика Renault, которым из Бельгии якобы везли гуманитарный груз.

Пограничники получили информацию о попытке незаконного ввоза и вместе с представителями Волынской таможни направили авто на углубленный осмотр.

Сообщается, что после открытия грузовика стало понятно, что его содержимое не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили примерно 4 тонны новой одежды. Выдавали ее за детский “секонд-хенд”.

Вместе с тем, согласно товарно-сопроводительными документами от некоммерческой организации Wereld Missie Hulp, на адрес Международного благотворительного фонда “Содействие развитию медицины” везли “бывшие в употреблении одежду, обувь, игрушки, коляски, одеяла” общим весом 16 603 кг и стоимостью 4150 евро (128 тысяч грн). Во время полного погранично-таможенного досмотра обнаружили 665 блуз и курток, 85 пар обуви, 4 499 жилеток, рубашек и перчаток, 633 кепок, бейсболок, 1 800 зонтов, 125 ремней.

Товары общим весом 3 750 килограммов были без признаков использования и с этикетками производителя. Экспертная стоимость товара составляет 4 068 405 гривен.

Известно, что дело рассматривал Любомльский районный суд Волынской области. На судебное заседание иностранец не явился.

Суд постановил признать виновным руководителя бельгийской некоммерческой организации в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса.

На мужчину наложили штраф в размере 4 млн 680 тысяч гривен с конфискацией товара в доход государства. Кроме того, в пользу Волынской таможни с него взыщут расходы в размере 5 631 грн и на пользу государства 454 грн судебного сбора.