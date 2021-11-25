Бердичівські поліцейські розшукали двох грабіжників з сусіднього району

23 листопада оперативники карного розшуку Бердичівського райвідділу викрили у вчиненні вуличного грабежу двох жителів Житомирського району. У них вилучили чуже майно. Триває досудове розслідування.

До поліції звернувся 27-річний житель райцентру із повідомленням про пограбування. Чоловік розповів, що напередодні пізно ввечері він відпочивав разом зі своїм знайомими. У цей час до них приєдналася компанія двох молодиків, які продовжили спільне чаркування. У якийсь момент незнайомці побили його та відібрали мобільний телефон. Лише наступного дня потерпілий вирішив звернутися до поліції.

Оперативники кримінальної поліції встановили хід подій та розшукали їх учасників. Під обґрунтованою підозрою опинились двоє жителів сусіднього району, віком 25 та 26 років. У них правоохоронці й вилучили відібраний у заявника ґаджет.

Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України триває з’ясування всіх обставин.

Законодавством відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років.

Водночас поліцейські зазначають, що у розкритті пограбувань важливим є фактор часу. У разі швидкого повідомлення про подію правоохоронці можуть оперативно встановити обставини та затримати причетних до правопорушення. Тож якщо ви стали очевидцем неоднозначної ситуації або самі потерпіли від чиїхось протиправних дій, не зволікайте зі зверненням до правоохоронців. Телефон 102 працює цілодобово.

Бердичівський районний відділ поліції