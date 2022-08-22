Браконьєрство у НПП «Подільскі Товтри» – засуджено двох місцевих мешканців, у них конфісковано знаряддя полювання та автомобіль

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав двох горе-мисливців винними у незаконному полюванні на об’єкті природно-заповідного фонду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з використанням транспортного засобу (ч. 2 ст. 248 КК України).

Групу браконьєрів викрили у березні минулого року. Тоді працівники поліції виявили у салоні автомобіля тушу Європейської косулі, а також засоби та знаряддя для полювання. Серед вилученого – ножі, дороговартісні рушниці з електронним прицілом, патрони та гільзи до них, металевий капкан, тепловізійний монокуляр та інше мисливське спорядження.

У суді прокурори довели, що зловмисники полювали на території НПП «Подільські Товтри».

Вироком Чемеровецького районного суду викритих осіб засуджено до 5 років обмеження волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 2 роки.

Також в дохід держави вилучено автомобіль «DaewooMatiz» та мисливське знаряддя, які використовувались у злочинній діяльності.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури