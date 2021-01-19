Бухгалтерка дитсадків вкрала бюджетних коштів на суму 320 тис. грн

На Житомирщині бухгалтерку дитсадків обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами на суму 320 тис. грн – прокуратура передала справу до суду

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Житомирщини.

Коростишівською місцевою прокуратурою, у межах процесуального керівництва, скеровано до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння службовою особою бюджетними коштами, вчиненого повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, бухгалтерка двох дитсадків міста Радомишля під час нарахування працівникам цих комунальних установ заробітної плати, суми податків з доходів фізичних осіб перераховувала на рахунки власних банківських карток.

Унаслідок таких протиправних дій, фігурантка справи протягом 2019 року заволоділа майже 320 тис. грн бюджетних коштів.

Процесуальним прокурором в інтересах держави заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Досудове розслідування проводило Радомишльське відділення поліції

УК