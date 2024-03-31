Буковинські поліцейські затримали водія, який збив на смерть велосипедистку і втік

Скоївши наїзд на велосипедистку, кермувальник не викликав правоохоронців та лікарів, а покинув місце ДТП. Співробітники поліції оперативно розшукали та затримали чоловіка, причетного до скоєння автопригоди з летальним наслідком.

Учора ввечері, 29 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в адміністративних межах міста Сокиряни, на узбіччі дороги виявлено труп жінки з тілесними ушкодженнями характерними для ДТП.

На пошуки зловмисника і його транспортного засобу було орієнтовано особовий склад відділення № 1 (м. Сокиряни) Дністровського райвідділу поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення автопригоди із смертельним наслідком, причетний 35-річний місцевий житель.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій на момент вчинення автопригоди був в стані сп’яніння.

Поліцейські затримали буковинця в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України, а автомобіль “Audi А6” вилучили та помістили на арешт майданчик.

Тіло загиблої 43-річної жительки села Коболчин правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. За скоєння автопригоди зі смертельним наслідком йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області