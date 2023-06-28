Винуватця п’яної смертельної ДТП на Столичному шосе засуджено до 8 років позбавлення волі (фото)

За підтримання Київською міською прокуратурою публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному водію за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286 – 1 КК України).

Дорожня пригода сталася 12 вересня 2021 року на Столичному шосе.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння автомобілем «Honda Accord», рухався по Столичному шосе у напрямку м. Обухів. Під час руху водій скоїв зіткнення з попутним автомобілем «KIA Ceed», після чого вказані транспортні засоби виїхали на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із ще 6 автомобілями.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого правопорушення та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Київська міська прокуратура