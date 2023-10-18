Били та калічили, вимагаючи криптовалюту – у столиці затримано небезпечну групу розбійників

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та припинено діяльність групи осіб, які незаконно позбавили волі підприємця та вчинили розбійний напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

До складу злочинної групи входили четверо мешканців м. Черкас віком від 21 до 25 років.

За даними слідства, учасники групи, користуючись товариськими відносинами з потерпілим, проникли в його квартиру та погрожуючи фізичним насильством, почали вимагати перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок.

Підприємець категорично відмовився виконувати вимоги нападників та спробував від них втекти. Проте зловмисники наздогнали його, затовкали назад у квартиру та завдали численних побоїв.

Продовжуючи злочинні дії, один з нападників зламав потерпілому ногу, інший – погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.

Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік виконав вимоги нападників та перерахував на вказаний ними рахунок електронні кошти у сумі близько 28 тис. доларів США.

Отримавши переказ, зловмисники зв’язали потерпілого скотчем, викрали з квартири його документи та цінні речі, після чого втекли.

За результатами проведених заходів правоохоронцям вдалося встановити нападників. Слідчі дії проходили в Києві та в Черкасах.

Під час низки обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Також у одного з них вилучили близько 300 боєприпасів до автоматичної зброї.

Чотирьом особам повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили прокурори спільно зі слідчими СУГУ ГУНП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури