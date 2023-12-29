Бив жінку, яка просила викликати медиків: поліція затримала домашнього кривдника у процесуальному порядку

Черкащанину повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жінці. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до міської лікарні. Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування.

Інцидент стався ввечері 27 грудня в одній з квартир у місті Черкаси. Між чоловіком та жінкою виникла сварка під час якої, 40-річний кривдник, руками та ногами, завдав потерпілій ударів по всьому тілу. Наступного дня вранці стан 27-річної жінки погіршився. Вона почала просити співмешканця викликати швидку натомість, він знову її побив.

Пізніше жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями таки доставили до міської лікарні. Про інцидент до поліції повідомили медики. Правоохоронці затримали кривдника у процесуальному порядку.

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження, ч. 1 ст. 121 КК України та, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі до восьми років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області