Через недбалість землевпорядника землі НААН на 1 млн. грн. незаконно передали у приватну власність

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього спеціаліста-землевпорядника однієї із сільських рад Мукачівського району за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, службовець підготував проєкти рішень щодо відведення громадянам ділянок на території с. Нижні Ворота та підписав ряд необхідних документів.

У подальшому такі проєкти рішень затвердили на засіданні сесії сільради, а громадяни одержали у приватну власність землі для будівництва та обслуговування житлових будівель. При цьому землевпорядник не взяв до уваги той факт, що ділянки належали Гірсько-Карпатській дослідній станції НААН України. Таким чином із постійного користування наукової установи вибули землі загальною вартістю понад 1 млн грн.

Наразі досудове розслідування, яке здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції, завершено.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури