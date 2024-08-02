Через образу на односельця житель Одещини підпалив його оселю

Подія сталася у травні в Ширяївській громаді Березівського району. На щастя, пожежу вчасно помітила і загасила господиня. За скоєне зловмиснику загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Отримавши повідомлення від 23-річного сина жінки про те, що хтось намагався підпалити їхній будинок, поліцейські під час огляду місця злочину вилучили речові докази, зокрема частину пляшки та шматок тканини, а згодом встановили причетність до злочину 20-річного місцевого чоловіка.

Було з’ясовано, що молодик рано-вранці на автомобілі приїхав до їхнього домоволодіння і зняв ворота з петель, щоб зайти на подвір’я. Готуючись до підпалу, зловмисник вибив шибки в оселі та впритул розташованій літній кухні, аби потім полум’я швидше розгорілось, після чого підпалив ганчір’я на пляшці з бензином, які привіз із собою, та кинув у дерев’яну стіну. Побачивши, що загорівся стілець, який стояв під стіною, чоловік поїхав.

Втім, полум’я не розгорілось надто сильно і його самостійно загасила власниця будинку, яка вчасно повернулася додому.

Поліцейські розшукали правопорушника, він зізнався у скоєному та пояснив, що після сварки з сином власниці будинку, затаїв на молодика образу, за те що той розповів поліції про його друга, який викрав коня у односельчанина, і вирішив у такий спосіб помститися.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми висунули фігуранту обвинувачення у закінченому замаху на умисне знищення чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Закінчивши досудове розслідування, обвинувальний акт ми скерували до суду», – повідомив начальник слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Назарій Кучмій.

Березівський районний відділ поліції Одещини